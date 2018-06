NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie wegen eines zuletzt enttäuschenden Wachstums ihre Umsatzschätzungen für 2018 und die Folgejahre um 1,5 Prozent. Die schlage auch leicht negativ auf ihre operativen Gewinnerwartungen (Ebit) durch./tih/she



