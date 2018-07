FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Hold" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Der Umsatzschwung des Medizintechnik-Herstellers sei im dritten Quartal beeindruckend gewesen und habe zu einer etwas höheren Zielsetzung für das Gesamtjahr geführt, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der positive Gesamteindruck der Aktie spiegele sich in der Bewertung aber schon wider./tih/he



Datum der Analyse: 03.07.2018



