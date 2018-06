LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Medizintechnik- und Medizindienstleistungsbrache habe in Summe überzeugende Quartalszahlen präsentiert, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Aktien des Sektors weiterhin besser entwickelt als der Gesamtmarkt oder auch die Pharmabranche allgemein. Die Papiere von Carl Zeiss Meditec aber böten nicht zuletzt wegen der bereits anspruchsvollen Bewertung nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial./la/ag



Datum der Analyse: 01.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.