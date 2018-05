FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Cewe von 94 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister sei bei den Fotobüchern wieder in den langfristigen Aufwärtstrend zurückgekehrt, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bereich Fotofinishing habe ein starkes organisches Wachstum verzeichnet./mf/ka



Datum der Analyse: 16.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.