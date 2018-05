NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Brenntag nach Erstquartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei die ermutigende Margenentwicklung besser ausgefallen sei, schrieb Analyst Philip Richards am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Denn zuvor hätten die Anleger sich Sorgen gemacht, ob das Unternehmen in der Lage sei, seine Profitabilität zu verbessern./gl/mne



Datum der Analyse: 09.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.