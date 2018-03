FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 53 Euro belassen. Das konjunkturelle Umfeld in Nordamerika, Asien-Pazifik sowie Europa/Naher Osten/Afrika verspreche eine solide Geschäftsentwicklung im Jahr 2018, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aufwertung des Euro zum US-Dollar wirke belastend. Gleichwohl rechne er in diesem Jahr mit einem Anstieg des operativen Gewinns (Ebitda) von 5 Prozent./bek/edh



Datum der Analyse: 16.03.2018



