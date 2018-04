NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe einen Flieger mehr ausgeliefert als erwartet, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (core EPS) für das erste Quartal./edh/gl



Datum der Analyse: 12.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.