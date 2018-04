NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing nach Erstquartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 336 US-Dollar belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die optimistischere Prognose des Flugzeugbauers für den Gewinn je Aktie sei zu diesem frühen Zeitpunkt des Jahres ein gutes Zeichen./bek/gl



Datum der Analyse: 25.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.