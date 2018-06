FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung von 46 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kapitalmarkttag habe seine Zuversicht in die positive Wende beim Industriedienstleister gestärkt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Ölpreisniveau und die Digitalisierungslösungen für die Prozessindustrie sollten ab dem kommenden Jahr positive Impulse für Umsatz und Ergebnis liefern. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2019 und 2020./edh/ag



Datum der Analyse: 14.06.2018



