LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BP nach dem Kauf des US-Festlands-Öl- und Gasgeschäfts von BHP von 655 auf 675 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Akquisition sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis sei gut und Synergien könnten für BP weitere 2 bis 3 Milliarden US-Dollar an Wert schaffen./bek/la



Datum der Analyse: 30.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.