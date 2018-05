NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Analyst Michele della Vigna sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von starken Resultaten des britischen Ölkonzerns. Operativ hätten die Geschäftsbereiche durch die Bank positiv überrascht./tih/jsl



Datum der Analyse: 01.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.