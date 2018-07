ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BP nach dem Kauf des Schieferöl-Geschäfts von BHP Billiton in den Vereinigten Staaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Mit dem Deal füllten die Briten ihre Lücke im US-Geschäft, hieß es in am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Zudem verbessere sich das Flüssig-/Gastreibstoff-Verhältnis. Die Analysten kündigten eine Überarbeitung ihres Bewertungsmodells an./la/she



Datum der Analyse: 30.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.