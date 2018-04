NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für die Aktie der BNP Paribas vor Quartalszahlen von 74 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Vor allem wegen ungünstiger Währungseffekte habe er die Schätzungen für die französische Großbank reduziert, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auslöser seien ein schwächerer US-Dollar und eine schwächere türkische Lira gewesen./bek/ck



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.