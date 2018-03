LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 110 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autobauer halte, was er verspreche, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar fehlten größere Kurstreiber, doch rechtfertigten die anhaltend gute Geschäftsentwicklung in Verbindung mit sinkenden Diesel-Risiken eine höhere Aktienbewertung. 2018 werde ein spannendes Jahr mit Blick auf die Modelle der Münchener./mis/ajx



Datum der Analyse: 23.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.