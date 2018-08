FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Kennziffern des Autobauers seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vorteilhaft sei, dass BMW bei der Zertifizierung seiner Fahrzeugmodelle mit dem neuen Prüfverfahren für Abgas- und Verbrauchswerte WLTP weiter sei als die Konkurrenz./edh/das



Datum der Analyse: 02.08.2018



