HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz negativer Währungseffekte und Aufwendungen für Zukunftstechnologien habe der Autobauer stark abgeschnitten, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein höheres Kursziel spiegele den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie wider./gl/ajx



Datum der Analyse: 07.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.