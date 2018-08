NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach den jüngsten Kursverlusten von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die Aktien des Autobauers seien mittlerweile zu günstig, um sie zu ignorieren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem habe BMW die Jahresziele bestätigt. BMW könne beim Wachstum an der Konkurrenz vorbeiziehen, da es mit Blick auf die neuen Abgastests WLPT die Arbeit schon gemacht habe. Zudem könne BMW vom seine CKD-Produktion profitieren, um die Belastungen durch mögliche Einfuhrzölle in anderen Ländern zu verringern. Unter CKD versteht man die Lieferungen von Baugruppen und deren Zusammensetzung im Importland, wo die Fahrzeuge dann verkauft werden./mis/ag



Datum der Analyse: 06.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.