FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BMW von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 108 auf 82 Euro gesenkt. Der zu erwartende anhaltende Nachrichtenfluss zu den Themen Zölle und Abgasaffäre dürfte die Branchenstimmung belasten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Punzet passte seine Schätzungen für den Autobauer leicht nach unten an und berücksichtigt nun eine erhöhte Risikoprämie./la/edh



Datum der Analyse: 21.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.