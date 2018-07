LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BHP Billiton nach dem Verkauf des US-Festlands-Öl- und Gasgeschäfts von 1830 auf 1860 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit diesem Schritt sei am Markt gerechnet worden, schrieb Analyst Derryn Maade in einer am Montag vorliegenden Studie. Unklar sei noch, wie der Barmittelzufluss an die Aktionäre verteilt wird. Der Preis für die Aktivitäten sei für beide Seiten fair./bek/la



Datum der Analyse: 30.07.2018



