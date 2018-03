FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die BBVA nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Hinsichtlich der anstehenden Präsidentschaftswahlen in Mexiko sei der Manager gelassen gewesen, schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die spanische Bank sieht unverändert Druck auf die Margen, solange die Bankenbranche nicht in der Lage ist, steigende Zinsen in höhere Kreditzinsen umzumünzen./bek/ck



Datum der Analyse: 22.03.2018



