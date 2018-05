NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Ergebnisse seien unverändert geprägt von guten Geschäften in den Segmenten Chemie sowie Öl und Gas, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwäche zeigten dagegen weiterhin die Sparten Functional Materials & Solutions (FMS) und die Agrarchemie./bek/tih



Datum der Analyse: 04.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.