NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BASF nach Treffen mit Top-Managern des Konezrns auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Das Geschäft mit Basischemikalien sowie mit Öl und Gas sei weiterhin stark, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Ausfall der Citral-Anlage in Ludgwigshafen dürfte jedoch im zweiten Quartal nochmals belastet haben./bek/mis



Datum der Analyse: 02.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.