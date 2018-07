NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen für das zweite Quartal von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Erwartungen für den Medienkonzern nur leicht verändert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitagnachmittag vorliegenden Studie. Dabei habe er höhere Umsätze für das Geschäft mit Online-Kleinanzeigen sowie eine niedrigere Profitabilität berücksichtigt./mis/bek



Datum der Analyse: 27.07.2018



