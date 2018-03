NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aurubis von 64 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Hamburger Kupferschmelze zähle zu seinen am wenigsten bevorzugten Aktien, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er begründete dies mit seiner vorsichtigen Einschätzung der kurz- und langfristigen Preise für Kupfer und Nickel./bek/ajx



Datum der Analyse: 20.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.