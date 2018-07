NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor der Präsentation von Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die neuen Produkte des Pharmakonzerns dürften sich auch im zweiten Quartal besser entwickelt haben als gedacht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Markterwartungen mit Blick auf das Veräußerungsergebnis zu hoch, so dass der Gewinn je Aktie enttäuschen könnte./la/ag



Datum der Analyse: 09.07.2018



