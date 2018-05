NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Das Kerngeschäft des britischen Pharmakonzerns schwächle deutlicher als befürchtet, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Freitag. Dies überschatte den guten Start einiger neuer Medikamente./ag/edh



Datum der Analyse: 18.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.