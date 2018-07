ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Treffen mit Top-Konzernmanagern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5600 Pence belassen. Der Pharmakonzern gehe davon aus, sich mit dem Asthmamittel Fasenra in China vom Wettbewerbs abheben zu können, was positiv für die Verkaufspreise wäre, schrieb Analyst Jack Scannell in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/tih



Datum der Analyse: 02.07.2018



