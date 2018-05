PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Generali von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umschichtung von 11 Milliarden Euro überschüssigen Kapitals sollte die Kapitalrendite des italienischen Versicherers in den kommenden fünf Jahren deutlich verbessern, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/la



Datum der Analyse: 11.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.