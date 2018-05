ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Outperform" belassen. Eine von US-Präsident Donald Trump nun möglicherweise angepeilte Senkung der Stahleinfuhren aus der EU auf 90 Prozent - wie in den Medien kolportiert - wäre besser als Strafzölle von 25 Prozent, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Europäische Konzerne wie ArcelorMittal, Thyssenkrupp und Outokumpu lieferten erhebliche Mengen an Stahl von Europa in die USA, betonte Shillaker./ajx/ck



Datum der Analyse: 23.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.