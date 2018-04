NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat ArcelorMittal von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft. Der weltgrößte Stahlkonzern könnte in puncto Free Cashflow kurzfristig positiv überraschen, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Dies wiege die längerfristig negativen Margenaussichten auf./edh/la



Datum der Analyse: 10.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.