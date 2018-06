NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung im ersten Halbjahr 2018 seien die Technologiewerte nun der teuerste Sektor in der US-Börsenlandschaft und befänden sich auf dem höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da dies aber von anhaltend starken Fundamentaldaten untermauert werde, empfehle er weiterhin Technologieaktien moderat überzugewichten./edh/he



Datum der Analyse: 25.06.2018



