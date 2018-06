NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple mit Blick auf die Entwicklerkonferenz WWDC des iPhone-Herstellers von 203 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ankündigungen des Unternehmens seien kein großer Wurf, sondern hätten sich auf auf kleine, aber entscheidende Veränderungen bezogen, welche das eigene Ökosystem langfristig stärken sollten, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/bek



Datum der Analyse: 04.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.