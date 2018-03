NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Apple von 205 auf 203 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Amit Daryanani revidierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Absatz- und Verkaufspreise-Schätzungen für Apples iPhones für das März-Quartal und darüber hinaus moderat nach unten, hob seine Prognosen für das kommende Jahr aber an. Vor der im kommenden Herbst anstehenden Präsentation neuer Produkte könnte Apple seine Investitionen aggressiv senken, so der Experte./gl/ck



Datum der Analyse: 28.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.