ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für die Google-Mutter Alphabet trotz einer Milliardenstrafe der EU-Kommission auf "Buy" mit einem Kursziel von 1360 US-Dollar belassen. Analyst Eric Sheridan verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass diese in Relation zum aktuellen Barmittelbestand des Internetkonzerns vergleichsweise gering erscheine. Auch auf die Nutzung von Googles App-Store erwartet der Experte kaum negative Auswirkungen./gl/he



Datum der Analyse: 18.07.2018



