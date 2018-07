NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien der Allianz vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Analyst Michael Huttner verglich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine eigenen Schätzungen für das erste Halbjahr der europäischen Versicherungskonzerne mit jenen des Marktes. Bei den operativen Gewinnerwartungen für die Allianz liege er 6 Prozent über dem Konsens./tih/la



Datum der Analyse: 27.07.2018



