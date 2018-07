NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Die Allianz dürfte in Zukunft vom Trend zu sichereren Automobilen profitieren, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum Kfz-Versicherungsgeschäft. Die Münchener erwirtschafteten in diesem Segment mehr als ein Drittel der Prämien im Sach- und Unfallgeschäft. Neben der Allianz steche auch Talanx positiv hervor./bek/zb



Datum der Analyse: 26.07.2018



