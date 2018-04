NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz SE von 220 auf 215 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer verfüge über eine gute Ausstattung mit Liquidität, die ihm Wachstum mittels Akquisitionen ermögliche, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kapitalmarktzinsen bürgen allerdings Risiken./ajx/bek



Datum der Analyse: 18.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.