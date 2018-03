NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 217 Euro gesenkt. Branchenweit höchste Aktienrückkäufe seien der Hintergrund der überdurchschnittlichen Kursentwicklung gewesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am 4.Mai dürfte das aktuelle Programm aber enden, und für das laufende Geschäftsjahr sei keine Neuauflage zu erwarten. Für die kommenden Jahre rechnet Huttner dann mit einem Volumen von jeweils einer Milliarde Euro statt bisher zwei Milliarden Euro. Die Münchener seien stärker fokussiert auf neue Deals./ag/bek



Datum der Analyse: 29.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.