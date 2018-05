NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Die Ergebnisse seien enttäuschend, und der Ausblick unterliege Risiken, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten die Treibstoffkosten, Kosten für die Streiks sowie Wechselkurseffekte./bek/stw



Datum der Analyse: 04.05.2018



