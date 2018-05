NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize angesichts des Einstiegs von Kroger bei Ocado auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Lebensmittelhändler Kroger werde mit diesem Schritt ein stärkerer Wettbewerber im Online-Geschäft, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Kooperation von Kroger mit Ahold Delhaize sei damit nun zumindest kurzfristig unwahrscheinlicher geworden./bek/tih



