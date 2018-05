ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Axa nach der Übernahme der XL Group und einem Beteiligungsverkauf in den USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bedenken über stark schwankende Erträge des Versicherers XL seien mittlerweile im Axa-Kurs eingepreist, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Axa handelten mit einem etwa 20-prozentigen Abschlag zu den Papieren der Wettbewerber./bek/tih



Datum der Analyse: 18.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.