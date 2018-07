NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 22,28 auf 22,77 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngsten Geschäftszahlen und der Ausblick des Automatisierungstechnikkonzerns hätten ihn zuversichtlich gestimmt, schrieb Analyst Graham Phillips in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, sieht den Konzern bei dessen Erholung aber noch vor einem weiten Weg. Ein Grund seien die weiterhin niedrigen Investitionen von Versorgern./mis



Datum der Analyse: 29.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.