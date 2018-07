NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ABB-Aktie nach einem Treffen mit dem Vorstandschef auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Im Segment Automatisierung sei die Zuversicht in steigende Großaufträge größer als im Geschäft mit Stromnetzen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr solide und ohne jegliche Anzeichen von Schwäche prösentiere sich das Robotiksegment./bek/edh



Datum der Analyse: 20.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.