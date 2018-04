NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ABB-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Da die Aktie des Elektrotechnikkonzerns derzeit historisch und im Branchenvergleich klar unterbewertet sei, biete sich potenziellen Anlegern ein günstiger Einstiegszeitpunkt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih



Datum der Analyse: 12.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.