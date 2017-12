Hoher Hebel bei geringem Kapitaleinsatz

Breites Handelsspektrum mit geringen Kosten erschliessen

Der Handel mit CFDs bietet Anlegern eine schier unendliche Bandbreite unterschiedlicher Investitionsmöglichkeiten. Egal, ob Aktie, Währung, Rohstoff oder Index: Da sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse gesetzt werden kann, gibt es nahezu für jede denkbare Marktentwicklung das passende Anlageinstrument. Hinzu kommt, dass sich dieses breite Spektrum mit überschaubaren und transparenten Preisen erschliessen lässt. Denn die Aufwendungen des CFD-Anbieters oder Brokers werden üblicherweise durch den Spread abgegolten, der die Preisdifferenz zwischen An- und Verkaufskurs beschreibt. Dabei liegt der Kaufkurs in der Regel etwas über dem aktuellen Marktpreis, der Verkaufskurs dagegen etwas darunter. Darüber hinaus fallen für den Anleger meist keine weiteren Transaktionskosten an. Die Preise beim CFD-Handel werden somit vom Markt abgeleitet und nicht vom Emittenten vorgegeben. Die Spreads können sich jedoch von Broker zu Broker stark unterscheiden.

Ein weiterer grosser Vorteil von CFDs ist, dass sie - mit Ausnahme von Forward-Kontrakten - keinen fixen Verfallstermin haben. CFD-Trades sind bis zum vom Anleger gewählten Zeitpunkt der Glattstellung gültig. Einen Zeitwertverlust, wie etwa bei Optionsscheinen, gibt es nicht. Allerdings können Zinskosten anfallen, wenn Positionen über Nacht ("Overnight-Positionen") gehalten werden. Diese fallen umso mehr ins Gewicht, je höher das allgemeine Zinsniveau ist und je länger die CFD-Positionen gehalten werden. Bei längeren Anlagezeiträumen können die Zinskosten daher zu einem massgeblichenen Faktor werden, weswegen sich CFDs eher für kurz- oder mittelfristige Anlagen eignen. Mehr Informationen zu Spreads und den Kostenvorteilen von CFDs finden Sie auf https://www.ig.com/ch/cfds-hebelprodukte-vergleich.

Long oder short - Ihre Meinung ist gefragt!

Anleger können ohne grossen Aufwand mit CFDs auf steigende und auf fallende Kurse eines zugrunde liegenden Basiswerts setzen. Sie sind somit deutlich flexibler als bei herkömmlichen Investitionen. Auf steigende Kurse zu spekulieren bedeutet, eine "Long-Position" einzugehen. Wird mit sinkenden Kursen des Basisinstruments gerechnet, geht man eine "Short-Position" ein. Dies wird auch als "Leerverkauf" bezeichnet. Ein Leerverkauf mittels CFD ist in der Regel deutlich günstiger als ein Leerverkauf im klassischen Aktienhandel über die Hausbank. Erwartet ein Anleger beispielsweise für eine bestimmte Aktie sinkende Kurse, wird er einen oder mehrere Kontrakte des Aktien-CFDs verkaufen. Um die Position zu schliessen, muss dann die entsprechende Anzahl des betreffenden Aktien-CFDs gekauft werden. Gewinne und Verluste werden erst dann realisiert, wenn eine Position wieder glattgestellt ist.

CFDs bieten die Möglichkeit, schon mit geringem Kapitaleinsatz grosse Positionen am Markt zu bewegen. Daher wird in diesem Zusammenhang auch von der Hebelwirkung gesprochen. Während beispielsweise für einen herkömmlichen Aktienkauf der volle Kaufpreis bereitgestellt werden muss, wird beim CFD-Handel lediglich eine Sicherheitsleistung auf dem Handelskonto hinterlegt. Diese Sicherheitsleistung, auch Margin genannt, beträgt üblicherweise nur einen Bruchteil der Investitionssumme. Das hat für Anleger weitere Vorteile: Durch den geringeren Kapitaleinsatz der Sicherheitsleistung kann das ungebundene, freie Kapital zur Diversifizierung des Portfolios verwendet werden.

Aus der erforderlichen Sicherheitsleistung lässt sich der Hebel für das Handelsgeschäft errechnen. Dabei gilt grundsätzlich die Faustregel, dass ein hoher Marginsatz eine niedrige Hebelwirkung zur Folge hat, während eine geringe Margin zu einem hohen Hebel führt. Je höher wiederum der Hebel des Anlageinstruments ist, desto stärker wirken sich die Kursveränderungen des Basiswerts aus. Anleger sollten unbedingt beachten, dass der Hebel stets in beide Richtungen wirkt: Mit kleinen Kursänderungen sind bei hohem Hebel daher schon grosse Gewinne möglich - aber auch entsprechend spürbare Verluste.

Ein Beispiel soll die Berechnung des Hebels verdeutlichen: Ein Anleger, der mit seinem CFD-Handelskonto über ein Guthaben von 10.000 Euro verfügt, könnte bei einer Sicherheitsleistung von zehn Prozent ein Kapital von 100.000 Euro bewegen. Der Hebel beträgt in diesem Fall zehn (100 geteilt durch den Marginsatz von zehn Prozent). Bei einer Sicherheitsleistung von fünf Prozent könnte mit diesem Guthaben dann sogar ein Kapital von 200.000 Euro bewegt werden. Der Hebel ist dann 20 (100 geteilt durch den Marginsatz von fünf Prozent). Die Höhe der Margin richtet sich nach der Anlageklasse des zugrunde liegenden Basiswerts und kann bei den unterschiedlichen Brokerhäusern und CFD-Anbietern mitunter variieren. Ausserdem spielen noch die Positionsgrösse und die dazugehörige Liquidität am Markt eine Rolle bei der Bestimmung der zu hinterlegenden Sicherheitsleistung.