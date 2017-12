Gold: Auf Tuchfühlung mit 1.300-Dollar-Marke

Das Jahr 2017 verlief für den Goldpreis dennoch ausgesprochen positiv, schliesslich verteuerte sich der Krisenschutz bislang um immerhin zehn Prozent. Für europäische Anleger erwies sich das Jahr 2017 aufgrund der Dollarschwäche hingegen als weniger ergiebig. In Euro gerechnet war seit dem Jahreswechsel nämlich ein Minus von 1,8 Prozent zu beklagen. Am letzten Handelstag des Jahres dürfte sich an dieser Bilanz kaum noch etwas ändern, da die Umsätze vor dem Jahreswechsel traditionell eher "mager" ausfallen. Die Angst vor Inflation hält sich derzeit eher in Grenzen. Für deutsche Anleger dürfte dennoch die für den Nachmittag angekündigte Dezember-Inflation (14.00 Uhr) ein "Hingucker" werden. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese laut vorläufigen Zahlen auf 1,8 Prozent belaufen, und damit weiterhin unter der von der EZB angestrebten Zielmarke von zwei Prozent verharren.Am Freitagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 0,30 auf 1.297,50 Dollar pro Feinunze.

US-Erdgas: Nach Kältewelle bergauf

Die in den USA gemeldete Kältewelle hat den Erdgaspreis in den vergangenen Tagen spürbar nach oben getrieben und zu einem Wochengewinn von bislang 11,5 Prozent geführt. Am gestrigen Donnerstag meldete die US-Energiebehörde Energy Information Administration einen Rückgang der Gasvorräte um 112 Milliarden Kubikfuss, was in etwa den Erwartungen der Analysten entsprach. Zur Erinnerung: Vor zwölf Monaten fiel das Minus mit 233 Milliarden Kubikfuss mehr als doppelt so hoch aus.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Gaspreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige Future auf Henry-Hub-Erdgas um 0,049 auf 2,963 Dollar pro mmBtu.