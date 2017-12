eBaoTech annonce le lancement mondial d'eBaoCloud InsureMO

SHANGHAI, le 23 décembre 2017 /CNW/ - eBaoTech Corporation, un grand fournisseur mondial de solutions d'assurance, a annoncé le lancement à l'international de son eBaoCloud® InsureMO™, ou « middle office » de l'assurance, après son adoption réussie en Chine et sur plusieurs autres marchés de la région Asie-Pacifique et d'Europe.

eBaoCloud® InsureMO™ offre une plateforme API ouverte d'innovation rapide et de connectivité profonde pour autonomiser toutes les parties de l'écosystème de l'assurance numérique, et relier plusieurs scénarios de canaux et d'activités avec plusieurs systèmes essentiels traditionnels des compagnies d'assurance. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Le moteur produit et les microservices les plus flexibles pour la vente d'assurances, le service et les indemnités : fort d'une longue expérience des systèmes-clés d'assurance dans 40 pays, eBaoCloud InsureMO contient, et continuera d'ajouter et de raffiner, des API élémentaires pour l'écosystème de l'assurance, pour permettre la vitesse et les attentes de coût propres à l'ère numérique

Tous les produits d'assurance traditionnels sont pris en charge et peuvent être combinés : qu'il s'agisse d'une assurance-vie traditionnelle, d'une assurance générale ou d'une assurance-maladie, ou de produits d'assurance contextuels ou de produits d'assurance micro voire macro fondé sur des scénarios pour l'ajustement et le regroupement rapide pour toutes les « limites » qui étaient jusqu'ici impossible à franchir

Services cloud natifs et microservices : entièrement réécrit sur la base des capacités réelles Internet et de l'architecture cloud pour garantir une flexibilité équivalente à celle des meilleures entreprises Internet pour gérer les gros volumes, les variations et la vélocité

Platform as a Service (PaaS) : aussi bien comme service cloud public et privé, avec une solide prise en charge par les développeurs et une gestion des accès et une autonomisation via eBaoCloud Container et une intégration sans heurts avec les systèmes-clés traditionnels

Depuis son lancement en 2015 en Chine, puis sur plusieurs marchés pilotes dans la région Asie-Pacifique et en Europe, eBaoCloud InsureMO a été adopté par tous les principaux acteurs de l'écosystème de l'assurance numérique. On compte environ 100 locataires et plus de 1 000 produits d'assurance vendus sur eBao Cloud. Ces locataires sont des grandes compagnies d'assurance, des grands courtiers indépendants avec plus de 20 milles agents d'assurance-vie, des grands concessionnaires automobiles avec plus de 2 millions de polices d'assurance vendues par an, des grands portails Internet et des grandes boutiques en ligne, et des grandes startups des technologies de l'assurance. Avec ces premiers succès, eBaoTech passe à la vitesse supérieure en lançant eBaoCloud InsureMO pour la communauté mondiale de l'assurance numérique.

Pour Woody Mo, PDG d'eBaoTech Corporation : « L'assurance numérique, c'est l'assurance connectée. Les voies traditionnelles qu'emprunte le secteur de l'assurance pour adopter la technologie sont trop lentes et trop coûteuses. La plupart des systèmes-clés des compagnies d'assurance sont désuets. Changer le système-clé prend trop de temps et coûte trop d'argent. eBaoCloud InsureMO offre un accélérateur pour passer au numérique pratiquement en temps réel, tout en permettant une transformation plus progressive du système-clé. Nous souhaitons collaborer avec des partenaires à travers le monde pour eBaoCloud InsureMO pour que l'assurance connectée et l'assurance inclusive deviennent une réalité. Avec InsureMO, vous pouvez assurer davantage ! »

Pour de plus amples informations sur InsureMO, contactez nos bureaux locaux https://www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices ou adressez un courriel à info@ebaotech.com.

A propos d'eBao Cloud

eBao Cloud est une famille de produits PaaS et SaaS fondés sur les technologies d'assurances 4G (cloud natif et microservices). eBao Cloud est une plateforme d'autonomisation et de connectivité pour les assureurs, les canaux traditionnels, les nouveaux partenaires d'affinité et les entreprises de technologies de la finance. eBao Cloud permet le lancement de produits pratiquement en temps réel pour les canaux, y compris le processus de vente, l'exécution, les services et l'acceptation, les indemnités, les paiements, etc.

A propos d'eBaoTech Corporation

La mission d'eBaoTech est de « rendre l'assurance facile ». Depuis sa création en 2000 et qu'elle a fait œuvre de pionnier avec la technologie d'assurance 3G, ou un système-clé d'assurance fondé sur Java, eBaoTech reste à l'avant-garde en proposant une technologie d'assurance 4G fondée sur le cloud natif et les microservices. Les deux domaines d'activités d'eBaoTech sont : eBao Cloud et eBao Software. eBao Cloud est une plateforme API ouverte permettant d'offrir une connectivité réelle et une autonomisation aux assureurs, aux canaux traditionnels, aux partenaires d'affinité et aux startups des technologies de la finance. eBao Software inclut principalement des ensembles de systèmes-clés pour les compagnies d'assurance-vie, d'assurance générale et d'assurance-maladie, ainsi que pour les réassureurs. Plus d'informations sur www.ebaotech.com.

