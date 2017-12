Zur Rose Gruppe schliesst Übernahme von Eurapon und Vitalsana ab

Die Zur Rose-Gruppe hat die Übernahme von Eurapon und Vitalsana nach erfolgter Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden vollzogen. Im Rahmen dieser Transaktionen erwarb die Gesellschaft die Eurapon Pharmahandel GmbH in Bremen (DE) sowie die Versandapotheke Vitalsana B.V. in Heerlen (NL) und den dazugehörigen Dienstleister ApDG GmbH in Ulm (DE), wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst.

Vitalsana erwirtschaftete laut früheren Angaben mit ihrer primär auf rezeptfreie Medikamente ausgerichteten Versandapotheke im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 30 Mio EUR. Und Eurapon erzielte 2016 einen Umsatz von 52 Mio EUR.

awp