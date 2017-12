Weatherford achève la vente de son activité de fracturation hydraulique aux États-Unis à Schlumberger pour 430 millions $ en numéraire

BAAR, Suisse, 30 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé aujourd'hui la vente de ses actifs américains de pompage sous pression et de perforation à outils pompés à une filiale de Schlumberger Limited pour 430 millions $ en numéraire.

Les parties ont approuvé les conditions de la transaction révisée qui reflètent une vente d'actifs, par rapport à la coentreprise précédemment annoncée OneStimSM. Dans le cadre de cette transaction, Schlumberger obtiendra la propriété des installations américaines de pompage sous pression et de perforation à outils pompés de Weatherford, ainsi que de ses contrats de fournisseurs et de clients. En outre, les près de 100 employés de Weatherford concernés par les activités de pompage sous pression et de perforation à outils pompés seront transférés chez Schlumberger. Weatherford conservera l'intégralité de son portefeuille leader de complétions en plusieurs étapes, de sa capacité de fabrication, et de sa chaîne logistique, et continuera ses activités sur les marchés croissants des complétions à la fois au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'à travers le monde.

Weatherford utilisera le produit de cette vente pour réduire l'encours de sa dette.

« La clôture de cette transaction marque une nouvelle étape de notre trajectoire en direction de l'établissement d'une société solide et robuste, et de la libération du potentiel existant au sein de Weatherford », a déclaré Mark A. McCollum, président et président-directeur général de Weatherford. « Bien qu'elle diffère de ce qui était initialement prévu, cette transaction génère un produit en numéraire qui permet à notre Société de débuter son processus de désendettement qui, associé à nos projets de transformation, aboutira à une organisation rationalisée, présentant un endettement inférieur et des marges bénéficiaires significativement plus élevées. En outre, le fait de conserver 100 pour cent de notre activité leader de complétions terrestres en plusieurs étapes offre un potentiel de croissance significatif pour Weatherford. »

