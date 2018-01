US-Techwerte könnten 2018 in nie gesehene Höhen klettern

2017 war ein überdurchschnittlich gutes Jahr für US-Techwerteanleger. Doch glaubt man einem Analysten der Merrill Lynch Bank of America, wird der Höhenflug der Nasdaq auch 2018 weiter anhalten.

Bis auf über 6.800 Punkte ist der Nasdaq Composite in 2017 gestiegen. Damit ging es für den Techwerteindex im Jahr 2017 um mehr als 27 Prozent nach oben. Diese Performance wirkt umso beeindruckender, wenn man sie mit den Konkurrenzindizes vergleicht: Die ebenfalls überdurchschnittlich gut gelaufenen Börsenbarometer S&P 500 und Dow Jones Industrial haben in diesem Jahr 18,7 beziehungsweise 24 Prozent zugelegt.

Rally dürfte 2018 weiter gehen

Und auch im nächsten Jahr wird eine Konsolidierung vorerst kein Thema sein, glaubt zumindest Stephen Suttmeier, technischer Analyst bei der Bank of America. "Es mag für einige Anleger schwer zu glauben sein, aber der Nasdaq Composite ist seit Ende 2016 höher gestiegen als sein Höchststand von 5.132 im März 2000", so der Experte. Bei den Aussichten für das kommende Jahr wird Suttmeier sehr konkret: Seiner Analyse zufolge wird der Techwerteindex in den Sommermonaten Juli bis August bis auf 8.000 Indexpunkte steigen. Das wäre ein Sprung um weitere 16 Prozent.

Bullishe Aussichten auch für Dow & Co.

Auch der Nasdaq 100 könnte seiner Einschätzung nach im kommenden Jahr einen Indexstand von 8.000 Zählern ins Visier nehmen, glaubt der Analyst. Bei den Bluechips sieht Suttmeier das Ende der Fahnenstange ebenfalls noch nicht erreicht. Der S&P 500 könne Ende des nächsten Jahres die 3.000-Punkte-Marke antesten, für den Dow Jones rechnet er ebenfalls mit einer ähnlich starken Performance.

Fällt der Crash aus?

Den weit verbreiteten Befürchtungen vieler Anleger, dass die Märkte heiss gelaufen und die Aktienmarktrally ihren Höhepunkt erreicht haben, tritt Suttmeier relativ gelassen entgegen. Der aktuelle Bullenmarkt erweise sich als viel robuster als seine Vorgänger, so der Analyst.

Der Analyst verwies auch auf die weit verbreiteten Befürchtungen, dass die Aktienmarktrallye überfordert sein könnte, betonte jedoch, dass sich der aktuelle Bullenmarkt als robuster erweise als seine Vorgänger. Die seit 2009 andauernde Rally sei sehr viel stärker und lasse nennenswerte Unterbrechungen, wie sie während der ersten neun Jahre der Bullenmärkte von 1942 und 1974 stattgefunden hätten, vermissen. Das Fehlen einer Rezession nennt der Experte als Hauptgrund für diese Stärke. Durchschnittlich komme es alle fünf Jahre zu einer Rezession, die letzte liege mehr als acht Jahre zurück, so Suttmeier weiter.



Gute Aussichten für Anleger also.



Redaktion finanzen.ch